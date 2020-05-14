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Меркель говорит о причастности РФ к кибератакам: грозит "принять меры"

Меркель говорит о причастности РФ к кибератакам: грозит "принять меры"
05:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Меркель допустила ответ Берлина на хакерские атаки из России.

У официального Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератакам на Бундестаг в 2015 году. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила в среду, 13 мая, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, передает УНН со ссылкой на DW.

Германия оставляет за собой право принять "меры, в том числе по России", в ответ на подобные "возмутительные" действия, отметила Меркель.

По словам канцлера, российская сторона применяет стратегию "гибридной войны", частью которой является "дезориентация" и "искажение фактов". Это необходимо "принимать во внимание", добавила Меркель. По ее словам, она и дальше будет пытаться сохранить хорошие отношения с Россией, поэтому считает необходимым продолжать дипломатические усилия.

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Однако, продолжала канцлер, подобные инциденты мешают сотрудничеству. В связи с этим она вспомнила меры, принятые немецкой стороной после резонансного убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в в немецкой столице. Тогда Берлин критиковал Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было совершено по заказу российской или чеченской власти, а позже Германия выслала двух российских дипломатов.

В результате кибератаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году было похищено несколько гигабайт данных, в том числе большое количество электронных писем с депутатского бюро канцлера. Компьютерную систему Бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности. Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) частично реконструировали события пятилетней давности и пришли к выводу, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ).

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В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на Бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участники группировки Fancy Bear, подозреваемого во вмешательстве в выборы президента.

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Германия, Ангела Меркель, Россия, Кибератаки.
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