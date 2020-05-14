Смягчение мер ограничений: Греция откроет полтысячи пляжных клубов

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Греции планируют открыть более 500 пляжных клубов.

В Греции с 16 мая откроют более 500 частных и коммунальных пляжных клубов.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Генеральный секретариат по вопросам гражданской защиты в среду выдал ряд указаний, которые разрешат 515 греческим пляжным клубам частного или коммунального хозяйства открыться для общественности в субботу", – говорится в сообщении.

В то же время вводятся ограничения для таких локаций – 40 человек на 1000 квадратных метров площади учреждения и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца.

Заведения общественного питания на территории пляжных клубов могут предлагать только услуги продажи еды на вынос, запрещается приносить еду и напитки к клиентам под зонты, а также продавать алкогольные напитки.

Также запрещаются занятия спортом, требующие любой формы физического контакта между участниками.

Кроме этого, эксперты "настоятельно рекомендуют", чтобы персонал носил маски для лица, хотя это не является обязательным.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на середину дня 14 мая с Греции зафиксировали более 2,7 тыс. случаев COVID-19. Из них – 155 человек умерли, 1 374 - выздоровели.