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Смягчение мер ограничений: Греция откроет полтысячи пляжных клубов

Смягчение мер ограничений: Греция откроет полтысячи пляжных клубов
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Греции планируют открыть более 500 пляжных клубов.

В Греции с 16 мая откроют более 500 частных и коммунальных пляжных клубов.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Генеральный секретариат по вопросам гражданской защиты в среду выдал ряд указаний, которые разрешат 515 греческим пляжным клубам частного или коммунального хозяйства открыться для общественности в субботу", – говорится в сообщении.

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В то же время вводятся ограничения для таких локаций – 40 человек на 1000 квадратных метров площади учреждения и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца.

Заведения общественного питания на территории пляжных клубов могут предлагать только услуги продажи еды на вынос, запрещается приносить еду и напитки к клиентам под зонты, а также продавать алкогольные напитки.

Также запрещаются занятия спортом, требующие любой формы физического контакта между участниками. 

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Кроме этого, эксперты "настоятельно рекомендуют", чтобы персонал носил маски для лица, хотя это не является обязательным.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на середину дня 14 мая с Греции зафиксировали более 2,7 тыс. случаев COVID-19. Из них – 155 человек умерли, 1 374 - выздоровели.

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Греция, Карантин, Коронавирус.
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