"Карантинные" протесты в Германии: тысячи людей вышли на улицы

Новости мира:В Германии против карантина вышли протестовать тысячи людей

В Германии вновь проходят акции протеста против введенных в связи с коронавирусом ограничений. В субботу, 16 мая, на улице сразу нескольких крупных городов страны вышли тысячи людей. Самая многочисленная акция против карантинных ограничений состоялась в городе Штутгарт, передает УНН со ссылкой на агентство новостей AFP и DW.

В этом городе организаторы объявили сначала акцию на полмиллиона участников, однако власти города решили ограничить максимальное количество участников пятью тысячами. Но уже к началу акции собралось гораздо больше людей, чем разрешенные пять тысяч, поэтому для акции остальных приходилось отвести другой участок.

За соблюдением правопорядка наблюдали 500 сотрудников служб правопорядка.

Аналогичная акция прошла и в столице Баварии городе Мюнхен. Здесь для участия в мероприятии, проводимом на Терезиенвизе, — открытом пространстве, на котором традиционно проводят Октоберфест, были допущены тысячи человек. Сами организаторы акции заявили ранее участие 10 тысяч человек. По данным полиции, около толпы протестующих собралось "несколько сотен заинтересованных".

Полицейские отмечают, что нередко наблюдалось "значительно меньшее" расстояние между людьми, чем минимально допустимая социальная дистанция. Сами участники акции игнорировали правила безопасности и не реагировали на призывы полиции, которые звучали из громкоговорителей, говорится в сообщении мюнхенской полиции, опубликованном в соцсети Twitter.

Похожие акции прошли также в Берлине, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Галле, Бремене и ряде других городов. Как отмечает информагентство dpa, в столице Германии не улицы вышли также много противников правых движений.

Во Франкфурте-на-Майне противники критиков карантина обвиняли последних в распространении "нацистской пропаганды". Всего на акции противников ограничений из-за коронавируса, а также их критиков собралось в целом в центре Франкфурта-на-Майне около 1,5 тысячи человек, сообщили в полиции города.