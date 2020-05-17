В Польше полиция жестко разогнала протестующих: задержали почти 400 человек

Новости мира:В Варшаве прошли антикарантинные протесты, полиция задержала почти 400 человек.

В субботу, 16 мая, в центре Варшавы состоялась забастовка предпринимателей, которые требовали полной отмены ограничений на функционирование экономики, введенных в связи с эпидемией коронавируса, и предоставление большей помощи бизнесу со стороны государства.

Власти Варшавы официально не разрешили ее проведения, а затем полиция объявила манифестацию нелегальной, применила силу к протестующим и задержала 380 из них.

По информации представителя полиции польской столицы Сильвестра Марчака, всего вчера было задержано более 380 протестующих, 150 оштрафованы, а дела относительно наказания остальных направлены в суд. Пять человек арестованы за нападение на полицейских, словесные оскорбления в их адрес или повреждение полицейского имущества.

Как известно, протестующие собрались на Замковой площади и должны были пройти до президентского дворца и парламента страны. Впрочем полиция сразу заблокировала марш, подчеркивая, что это массовое собрание является незаконным. Ранее власти Варшавы не позволили проводить мероприятие. Это решение поддержали окружной и апелляционный суды.

Требование полиции разойтись протестующие игнорировали и пытались группами пройти дальше. Тогда полиция начала задерживать людей. Не имея возможности пройти до президентского дворца и парламента, протестующие направились к офису правящей партии "Право и Справедливость" (PiS). Но полиция заблокировала движение на подступах к нему.

Одним из задержанных оказался и сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый. Польский законодатель утверждал, что против него применяли силу и препроводили в полицейский автомобиль, несмотря на предупреждения, что он сенатор и имеет депутатский иммунитет. Полиция убеждает, что действовала в рамках закона, а Бурого задержали не зная, что он сенатор польского парламента.

Маршалок Сената РП Томаш Гродзкий назвал в Twitter задержания Бурого незаконным и призвал правительство страны "не применять насилие к предпринимателям"

Свое возмущение действиями полиции в отношении протестующих выразил также мэр Варшавы Рафал Тшасковський, которого 15 мая выдвинули кандидатом в президенты Польши. В Twitter он написал, что не согласен с агрессией полиции против предпринимателей. Он подчеркнул, что "полицейская дубинка не может быть аргументом правительства, нужен диалог, а не насилие". На это сразу ответила варшавская полиция, которая подчеркнула, что "выбирает методы, которые являются адекватными ситуации, и в них нет места политике".

Забастовку предпринимателей организовал один из кандидатов в президенты Польши Павел Танайно.

Как известно, из-за пандемии коронавируса правительство Польши в середине марта ввело ограничительные меры, в частности и в экономике страны. Несмотря на то, что польская власть приняла две программы мер по защите малого, среднего и крупного бизнеса от последствий кризиса, предприниматели считают их недостаточными и требуют большей помощи и скорейшего размораживания экономики страны.