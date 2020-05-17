COVID-19: в Польше количество зараженных возросло до 18,4 тыс

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше количество зараженных превысило 18 300 человек.

По состоянию на 17 мая количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 18 394, из которых 919 человек погибли, а 7451 человек вылечилось.

Об этом в Twitter информирует Министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом - 18 394, умерло - 919 человек", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

Всего за последние сутки в Польше зафиксировано 210 новых случаев заражения COVID-19, из которых больше всего - в Силезском воеводстве на юге РП, где наблюдается один из самых больших очагов заражения в Польше. За это время подтверждено 7 смертельных случаев.

В польских больницах сейчас находятся 2459 человек, зараженных коронавирусом, 84542 человека - на домашнем карантине, 18195 - под эпидемиологическим надзором. В то же время информируется, что 7451 человек уже вылечилось.

В Польше проведено более 600 тыс. тестов на выявление коронавируса, в среднем за сутки - более 20 тыс.

Как сообщалось, с 18 мая в Польше вводиться третий этап смягчения карантинного режима. В частности, с 18 мая будет возобновлена, с ограничениями, работа косметических, гастрономических заведений и некоторых спортивных объектов, а с 25 мая - школ для опеки над детьми 1-3 классов и консультаций с выпускниками. Изменения будут введены и в функционировании общественного транспорта: с 18 мая будут увеличены лимиты на количество пассажиров в автобусах, трамваях или метро.