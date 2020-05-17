В Лондоне протестовали против карантина: полиция арестовала 19 человек

Новости мира:В Лондоне арестовали 19 участников акции против карантина.

Британская полиция задержала 19 человек, которые протестовали против карантинных ограничений в центре Лондона.

Об этом сообщает Evening Standart.

"В лондонском Гайд-парке правоохранители арестовали 19 человек, устроивших протестную акцию против карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Они выступили против действий правительства и игнорировали неоднократные просьбы разойтись. Аресты митингующих произошли из-за "умышленного нарушения правил социального дистанцирования".

Кроме задержанных, еще 10 человек были оштрафованы.

Как сообщалось, в прошедшее воскресенье, 10 мая, премьер Британии Борис Джонсон заявил о планах по ослаблению режима изоляции, и теперь людям в Англии разрешено встречаться с другими людьми в парках. Однако социальная дистанция должна сохраняться, и собрание больших групп не допускаются.

По состоянию на 17 мая в Великобритании зафиксировано 240 161 случай коронавируса, включая 34 466 смертей.