Коронавирус в Италии: суточные показатели смертности продолжают падать

Новости мира:В Италии продолжает снижаться суточное число умерших от коронавируса

В Италии продолжают снижаться суточные показатели смертности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

За последние сутки умерли 145 человек. Вчера, 16 мая, сообщалось о смерти 153, 15 мая - 242 человек, 14 мая - 262.

Всего в Италии с момента вспышки пандемии зафиксировано 31 тысяча 908 летальных случаев от COVID-19.

По данным на 17 мая, число инфицированных коронавирусом составляет 68 тысяч 351, что на 1 тысячу 836 меньше, чем за предыдущие сутки.

В стране госпитализированы 10 тысяч 311 человек, что на 89 меньше, чем днем ранее.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 762 пациента, что на 13 меньше, чем вчера.

Выздоровели и были выписаны из больницы 125 тысяч 176 человек, что на 2 тысячи 366 больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, 57 тысяч 278 человека находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

Всего в этой стране количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 225 тысяч 435 человек, за последние сутки это число увеличилось на 675.