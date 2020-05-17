Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Юные украинцы должны знать правду": ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар покажут специальный урок
"Юные украинцы должны знать правду": ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар покажут специальный урок
"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане
В Китае признали, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все

Происхождение коронавируса: уже более 60 стран настаивают на расследовании

Происхождение коронавируса: уже более 60 стран настаивают на расследовании
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Более 60 стран призывают к объективному расследованию происхождения COVID-19.

Более 60 стран накануне заседания ВОЗ призывают к независимому расследованию происхождения COVID-19.

Об этом сообщает ABC.

"Коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза к независимому расследованию источника возникновения и массового распространения коронавируса перед важным заседанием Всемирной организации здравоохранения в Женеве, которое пройдет в понедельник", - говорится в сообщении.

Среди этих стран - Южная Африка, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Россия и Турция.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Коронавирус в Италии: суточные показатели смертности продолжают падать

Следует подчеркнуть, что Китай и США пока не поддержали идею расследования.

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первой озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни Ухань.

"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с КНР. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее несколько раз обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Рай для нудистов: на каких курортах можно позагорать абсолютно голыми (Фото)
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
Карта коронавируса в Украине и мире 17 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
&quot;Большие знания еще впереди&quot;: звезда &quot;Джентльменов&quot; поздравил выпускников 2020 года (Видео)
"Большие знания еще впереди": звезда "Джентльменов" поздравил выпускников 2020 года (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь