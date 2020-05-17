Происхождение коронавируса: уже более 60 стран настаивают на расследовании

Новости мира:Более 60 стран призывают к объективному расследованию происхождения COVID-19.

Более 60 стран накануне заседания ВОЗ призывают к независимому расследованию происхождения COVID-19.

Об этом сообщает ABC.

"Коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза к независимому расследованию источника возникновения и массового распространения коронавируса перед важным заседанием Всемирной организации здравоохранения в Женеве, которое пройдет в понедельник", - говорится в сообщении.

Среди этих стран - Южная Африка, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Россия и Турция.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Следует подчеркнуть, что Китай и США пока не поддержали идею расследования.

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первой озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни Ухань.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с КНР. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее несколько раз обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.