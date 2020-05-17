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Выход из изоляции: во Франции в понедельник 150 тысяч учеников вернутся в школы

Выход из изоляции: во Франции в понедельник 150 тысяч учеников вернутся в школы
22:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников.

В понедельник во Франции возобновлением занятий ряда школ продолжится реализация выхода из режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, сообщает Le Figaro.

По данным издания, в 4 тыс. школ "зеленой" зоны - наименее затронутой эпидемией части страны - вернутся около 150 тыс. учеников шестых и пятых классов колледжей. Посещение школы допускается только при ношении маски.

Соответствующее решение по нескольким регионам "красной" зоны ожидается в конце месяца. В этой зоне с более активным распространением коронавируса и повышенным наполнением больниц инфицированными COVID-19 пациентами проживают 27 млн французов (всё население страны составляет около 67 млн с учетом заморских территорий).

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Частичное начало работы школ, отмечает Le Figaro, следует за открытием торгового сектора, пляжей и некоторых туристических мест.

В воскресенье Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции объявила о 483 новых летальных исходах за минувшие сутки среди больных, зараженных коронавирусом (96 зарегистрировано накануне). Общее число смертей инфицированных COVID-19 достигло 28108.

Это самый значительный рост данного показателя за последние недели.

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Минздрав объясняет такой скачок количества жертв уточнением цифр по летальным исходам в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

При этом в министерстве подчеркивают снижающееся число госпитализаций, в том числе в реанимационных отделениях.

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Франция, Школы, Коронавирус, Covid-19.
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