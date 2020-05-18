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Третий этап выхода из карантина: в Польше откроют рестораны, парикмахерские и спортзалы

Третий этап выхода из карантина: в Польше откроют рестораны, парикмахерские и спортзалы
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:С понедельника в Польше вводится третий этап смягчений карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом в середине марта.

В Польше восстанавливают работу гастрономические и косметические заведения, некоторые спортивные объекты, образовательные учреждения с ограничениями, а также повышается лимит на перевозку в общественном транспорте.

В частности, в парикмахерских и косметических салонах расстояние между местами предоставляемых услуг должно составлять не менее 1,5 метра. В парикмахерских на одного клиента должен быть один чистый комплект инструментов, а парикмахеры при оказании услуг должны одевать маски и перчатки. Перед началом работы они должны измерить себе температуру, а среди клиентов не должно быть тех, кто находится на обсервации. Договариваться о визите в салонах клиентам рекомендуют по телефону или интернету во избежание скоплений людей.

В ресторанах и барах расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, между клиентами в очереди - не менее 2 метров, а столы, кресла и другие предметы в гастрономических заведениях должны постоянно дезинфицироваться.

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С сегодняшнего дня в Польше восстанавливают работу также различные спортивные объекты, в том числе гимнастические залы, теннисные корты, футбольные стадионы. На открытых спортивных объектах смогут находиться до 14 человек и двое тренеров, на теннисном корте - не более четырех человек и тренер. На стадионах по групповым видам спорта (футбол, бейсбол, хоккей и траве и т.д.) смогут находиться всего 26 человек, в том числе 22 игрока. На спортивных объектах в закрытых помещениях, в зависимости от размеров, смогут тренироваться от 12 до 32 человек вместе с тренерами.

С понедельника будут проходить также практические занятия для слушателей в колледжах и училищах, индивидуальные занятия по развитию детей в школах. С 25 мая школы будут открыты для опеки над детьми 1-3 классов и консультаций с выпускниками.

Изменения вводятся и в функционировании общественного транспорта: с 18 мая будут увеличены лимиты на количество пассажиров в автобусах, трамваях или метро.

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По последним данным, в Польше количество зараженных коронавирусом возросло до 18 394, из которых 919 человек погибли, а 7451 человек вылечился.

По состоянию на утро понедельника 18 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 805 186. Погибших от коронавируса - 316 730. Выздоровели - 1 860 136 человек.

В тройку лидеров по числу заражений входят США (1 527 664), Российская Федерация (281 752) и Испания (277 719).

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Польша, Карантин, Коронавирус, См.
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