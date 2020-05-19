Новости мира:В Британии зафиксировано 246 406 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них 34 796 летальных.

В Британии будут тестировать на COVID-19 детей в возрасте от 5 лет, если у них есть симптомы заболевания.

Об этом сообщает BBC.

"В Великобритании каждый ребенок в возрасте от пяти лет, который имеет симптомы, теперь будет проверен на коронавирусную болезнь", - заявил в парламенте министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Ранее в Британии на COVID-19 тестировали только сотрудников ключевых отраслей, их родственников, пациентов в больницах, жителей домов престарелых и медицинских работников.

Напомним, в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 805 тыс. 151 человек, количество смертельных случаев достигло 316 тыс. 719, излечились более 1, 86 млн