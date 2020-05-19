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COVID-19: во Франции за сутки от коронавируса умерли 125 человек

COVID-19: во Франции за сутки от коронавируса умерли 125 человек
21:54 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:С начала пандемии во Франции зарегистрировано 28 022 случая смерти от COVID-19.

Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 125 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции по ситуации с коронавирусом по состоянию на 19 мая.

Отмечается, что за сутки 125 летальных случаев зарегистрировано в больницах.

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При этом во Франции пересчитали количество умерших в медико-социальных учреждениях (домах престарелых). По результатам пересчета количество смертей в этих учреждениях уменьшилось на 342 человека.

По состоянию на 19 мая, со времени вспышки коронавируса, в больницах умерло 17 тыс. 714 человек, а в медико-социальных учреждениях - 10 тыс. 308.

По последним данным, всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 28 тыс. 022 летальных случаев от COVID-19.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 143 тыс. 427 человек, в частности на 524 больше, чем за день до того.

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На сегодняшний день госпитализировано 18 тыс. 468 человек, что на 547 меньше, чем позавчера. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находится 1 тыс. 894 человека, что на 104 меньше, чем вчера.

Выписаны из больниц 62 тыс. 563 человек, в том числе за сутки - 835.

Как сообщалось ранее, в мире зарегистрировали свыше 4,8 миллиона инфицированных COVID-19, Бразилия вышла на третье место.

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Франция, Карантин, Коронавирус.
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