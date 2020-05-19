США грозят ВОЗ выходом из организации

Новости мира:Дональд Трамп обратился с письмом к главе ВОЗ, в котором отметил на необходимости проведения реформы в течение 30 дней, или США выйдет из организации.

Президент США Дональд Трамп обратился с письмом к главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебреесусу, в котором отметил на необходимости проведения реформы в течение 30 дней, или США выйдет из организации.

Об этом сообщает DW.

"Дональд Трамп обнародовал ультиматум ВОЗ. Согласно ему, ВОЗ должна провести реформы в течение 30 дней. Если организация не выполнит требование Трампа, тогда США может окончательно прекратить финансирование ВОЗ и свое членство", - говорится в сообщении.

Так, в официальном письме президента США Дональда Трампа к главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебреесусу, опубликованном в понедельник, 18 мая, Трамп напомнил о приостановлении ним финансирования ВОЗ 14 апреля до завершения расследования его администрации по поводу "провальных мероприятий организации в ответ на вспышку COVID-19".

"Это расследование подтвердило много серьезных опасений, о которых я заявлял в прошлом месяце, а также выявило другие, ВОЗ следует рассмотреть, особенно настораживает отсутствие независимости от Китайской Народной Республики", - говорится в письме.

Также Трамп отметил, что ВОЗ сможет развиваться, если сможет продемонстрировать независимость от Китая. В письме президента США сообщается, что его администрация уже начала обсуждение вопроса реформирования организации с представителями ВОЗ.

Как сообщалось, участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры различные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса.