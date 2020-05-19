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Пандемия: в Италии выросли показатели смертности от COVID-19

Пандемия: в Италии выросли показатели смертности от COVID-19
20:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:За последние сутки от COVID-19 в этой стране умерли 162 человека, за предыдущие сутки - 99.

В Италии увеличились суточные показатели смертности в результате осложнений, вызванных Коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

За последние сутки от COVID-19 в этой стране умерли 162 человека. Вчера, 18 мая, сообщалось о смерти 99 человек, 17 мая - 145 человек, 16 мая - 153, 15 мая - 242 человек.

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Всего в Италии с начала пандемии зафиксировано 32 тыс. 169 летальных случаев COVID-19.

По данным на 19 мая, количество случаев инфицирования составляет 65 тыс. 129, что на 1 тыс. 424 меньше, чем за предыдущие сутки.

В стране госпитализирован 9 тыс. 991 человек, что на 216 меньше, чем днем ранее.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 716 пациентов, что на 33 меньше, чем вчера.

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Выздоровели и были выписаны из больницы 129 тыс. 401 человек, что на 2 тыс. 075 больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, 54 тыс. 422 человека находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

Всего в этой стране количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 226 тыс. 699 человек, за последние сутки это число увеличилось на 813.

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В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 27 тыс. 291 человек, в Пьемонте - 9 тыс. 635, в Эмилии-Романии - 5 тыс. 330, в Лацио - 3 тыс. 786, в Венето - 3 тыс. 754 и в Тоскане - 2 тыс. 323.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек. Всего в мире 4 801 943 инфицированных.

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Италия, Карантин, Коронавирус.
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