Пандемия: в Испании четвертый день подряд суточная смертность от COVID-19

В Испании суточная смертность в результате пандемии коронавируса четвертый день подряд не превышает ста человек.
Об этом сообщает El Pais.
Как отмечается, в среду количество смертей от коронавируса в Испании составляло 95, при этом во вторник были зафиксированы 83 летальных исхода.
Отмечается, что уже четвертый день подряд количество умерших вследствие пандемии коронавируса в Испании не превышает 100 человек, хотя, к примеру, 13 мая их было 184.
Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 27888 человек.
В то же время, за минувшие сутки также возросло количество новых случаев коронавируса - в течение последних 24 часов их зарегистрировали 416, хотя во вторник было 295.
Всего с начала пандемии в Испании коронавирусом заразились 232555 человек.
Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 5037099 случаев заражения коронавирусом, из них 326252 летальных, выздоровели 1990156 человек.