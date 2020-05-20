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Пандемия: в Испании четвертый день подряд суточная смертность от COVID-19

Пандемия: в Испании четвертый день подряд суточная смертность от COVID-19
21:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Испании снижается суточное количество смертей.

В Испании суточная смертность в результате пандемии коронавируса четвертый день подряд не превышает ста человек.

Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, в среду количество смертей от коронавируса в Испании составляло 95, при этом во вторник были зафиксированы 83 летальных исхода.

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Отмечается, что уже четвертый день подряд количество умерших вследствие пандемии коронавируса в Испании не превышает 100 человек, хотя, к примеру, 13 мая их было 184.

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 27888 человек.

В то же время, за минувшие сутки также возросло количество новых случаев коронавируса - в течение последних 24 часов их зарегистрировали 416, хотя во вторник было 295.

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Всего с начала пандемии в Испании коронавирусом заразились 232555 человек.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 5037099 случаев заражения коронавирусом, из них 326252 летальных, выздоровели 1990156 человек.

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Карантин, Коронавирус, Испании.
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