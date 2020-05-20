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"Операция Антонов": в Польше разгорелся скандал вокруг китайских масок

"Операция Антонов": в Польше разгорелся скандал вокруг китайских масок
23:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Польше разгорелся скандал вокруг масок, которые привезла из Китая украинская "Мрия".

Маски и респираторы, которые доставил из Китая в Польшу украинский Ан-225 "Мрия", оказались необоснованно дорогими, отличаются ненадлежащим качеством и не сертифицированы для использования в Евросоюзе.

Как сообщает "BBC Украина", об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что для страны, которая серьезно отнеслась к угрозе коронавируса, ввела жесткий карантин и фактически остановила экономику, прибытие крупнейшего в мире самолета с медицинским грузом было незаурядным событием.

14 апреля "Мрия" доставила из Китая в Польшу большую партию средств личной защиты, включая респираторы стандарта FFP2 и FFP3 для медицинских работников. Самолет встречал в аэропорту премьер-министр Матеуш Моравецкий, ведь в Польше на тот момент была президентская кампания.

Во время пресс-конференции Моравецкий поблагодарил президента Анджея Дуду за личный вклад в борьбу с вирусом. Именно разговор Дуды с лидером Китая Си Цзиньпинем открыл польским компаниям возможность закупить дефицитный товар в Китае, заявил Моравецкий.

Однако уже через месяц в Польше разразился скандал из-за ненадлежащего качества китайских респираторов, который польская пресса окрестила "Операция Антонов".

Стало известно, что привезенные "Мрией" респираторы FFP2 и FFP3, не были сертифицированы для использования в ЕС. Сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не касался медицинского оборудования.

Сомнения в пригодности изделий к использованию возникли даже у польской фирмы-поставщика. Через неделю после прибытия респираторов фирма Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда в Варшаве для тестирования респираторов. Заместитель руководителя фирмы объяснил Gazeta Wyborcza, что фирма хотела продавать средства личной защиты на европейском рынке и уже вступила в соответствующие переговоры "с иными контрагентами".

Результаты тестирования китайских респираторов очень долго не оглашали, однако СМИ поняли, что с ними не все в порядке. Особенно после того, как министр здравоохранения Польши довольно расплывчато заявил, что "респираторы, которые прибыли из Китая, то есть большая партия, которую закупила одна большая компания, не соответствуют стандартам."

В конце концов "одна крупная компания" решила сказать правду.

"Компания получила результаты испытаний, свидетельствующие о ненадлежащем качестве партии респираторов. Мы сразу проинформировали сторону, которая получила эту партию. Также мы обратились к поставщику и ждем от него объяснений", - написала в Твиттере директор отдела коммуникации государственного концерна KGHM, который организовывал закупку.

Журналисты тем временем выяснили несколько примечательных фактов, которые возмутили польское общество, и без того раздраженное жестким карантином.

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Оказалось, что 1,3 млн медицинских масок, которые прибыли на борту "Мечты", купили в Китае по 2 доллара за штуку, тогда как нынешняя цена их вместе со скидками едва достигает 0,5 доллара.

Весь груз, включая несертифицированные, а следовательно вообще никому не нужные FFP респираторы, был заказан и профинансирован польским правительством. Зеленый свет для закупки еще 2 апреля дал премьер-министр Польши Моравецкий. Он предоставил письменные гарантии возмещения стоимости партии из государственного бюджета.

И пока СМИ и соцсети выискивают причины такой спешки за государственные деньги, Gazeta Wyborcza напоминает, что бизнес-связи между странами продолжаются.

"Теперь все происходит по-тихому и без помпы, сопровождавшей прилет "Мрии" 14 апреля. Очередная партия товара прибыла во Вроцлав неделю назад. На этот раз партию заказало Министерство обороны, а доставил ее Ан-124 "Руслан". Но сейчас уже никто не спешит брать за нее ответственность", - говорится в материале.

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При отсутствии официальных объяснений, пользователи социальных сетей делают самые разнообразные предположения и везде видят взяточничество.

Как сообщалось, 13 апреля "Мрия" вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где в нее было загружено около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты, общим объемом около 1000 куьических метров. "За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После загрузки самый большой в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву.

За посадкой Ан-225 в польском аэропорту Шопена, который вел прямую трансляцию события, наблюдали онлайн около 80 тысяч человек.

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Китай, Польша, Маски, Covid-19.
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