Авиаполеты после пандемии: в ЕС определили основные принципы

Новости мира:В ЕС определили основы безопасности авиаполетов после пандемии.

Авиационная и медицинская структуры ЕС определили основы безопасности для здоровья пассажиров и персонала, которыми должны руководствоваться авиакомпании, когда возобновят регулярные перелеты, прекращенные в связи с пандемией COVID -19.

Об этом говорится в совместном документе Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA) и Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний (ECDC).

"Обеспечение безопасности здоровья является критически важным фактором возобновления коммерческих авиаперелетов. Задача состоит в том, чтобы авиакомпании и операторы аэропортов адаптировали руководящие принципы к своим конкретным условиям", - отметил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

В свою очередь директор ECDC Андреа Аммон заявила: "Эта совместная работа обеспечит передовым опытом относительно того, как операторы аэропортов, авиакомпании и национальные авиационные службы могут уменьшить риск передачи вируса для пассажиров, а также обслуживающего персонала, сохраняя безопасность полетов".

Руководящие принципы касаются безопасности здоровья на каждом этапе путешествия. Прежде всего речь идет о соблюдении социальной дистанции; там, где это возможно, использовании защитных масок; тщательной гигиене рук.

Как отмечается, пассажиры должны будут заявить о своем COVID-статусе, прежде чем получить посадочный талон. Им также будет предложено оставить контактную информацию, чтобы позволить отслеживать цепочку заражения в случае заболевания.

Также предусматривается, что лицам, провожающим путников, нельзя будет входить в здание терминала - за исключением особых случаев.

Значительные изменения также ожидаются в работе операторов воздушных судов и аэропортов, признают разработчики новых принципов.

Подготовить руководящие принципы в качестве части более широкого пакета мер для безопасного восстановления транспортных услуг и связи после пандемии EASA и ECDC поручил Еврокомиссия.