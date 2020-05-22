Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин вновь ищет кандидатов на пост главы НСЗУ
Кабмин вновь ищет кандидатов на пост главы НСЗУ
Зеленский ответил на петицию о передаче ПЦУ Киево-Печерской Лавры
Зеленский ответил на петицию о передаче ПЦУ Киево-Печерской Лавры
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Ураза-байрам 2020: что нужно делать в этот день
Ураза-байрам 2020: что нужно делать в этот день

Выход США из Договора об открытом небе: десять стран ЕС сделали заявление

Выход США из Договора об открытом небе: десять стран ЕС сделали заявление
18:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:МИД десяти стран ЕС выразили сожаление в связи с планами США выйти из Договора об открытом небе.

Внешнеполитические ведомства 10 стран ЕС в совместном заявлении в пятницу выразили сожаление объявлением США о выходе из Договора об открытом небе.

"Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность США по поводу выполнения Россией положений этого соглашения", - говорится в совместном заявлении МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

"Договор об открытом небе является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе. Мы продолжим соблюдать Договор об открытом небе, который имеет очевидную ценность для контроля над обычными вооружениями и нашей общей безопасности", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашения. По данным американских СМИ, США в пятницу официально уведомят Россию об этом шаге.

Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Помпео рассказал, когда США выйдут из Договора об открытом небе

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

Выход США из Договора об открытом небе: Эстония обвинила Россию

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Италия, Испания, ЕС, США, Франция, Швеция, Чехия, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Договор по открытому небу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
02 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
03 Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
04 На севере - дожди, а в Карпатах - заморозки: прогноз погоды на выходные
05 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды
Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды
Карта коронавируса в Украине и мире 22 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Наоми Кэмпбелл - 50: супермодель выложила архивное &quot;голое&quot; фото
Наоми Кэмпбелл - 50: супермодель выложила архивное "голое" фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь