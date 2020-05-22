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Выход США из Договора по открытому небу: НАТО призывает РФ прекратить нарушать правила

Выход США из Договора по открытому небу: НАТО призывает РФ прекратить нарушать правила
20:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:НАТО призвал РФ прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу.

Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.

Об этом говорится в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.

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В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.

"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что Соединенные Штаты объявили Россию нарушителем договора и заявили о своем намерении выйти из него через шесть месяцев. США также заявили, что они могут, однако, пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора.

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США, НАТО, Россия, Договор по открытому небу.
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