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Эпидемия: от COVID-19 в Германии умерли уже более 8 200 человек

Эпидемия: от COVID-19 в Германии умерли уже более 8 200 человек
09:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространанием коронавируса в Германии количество жертв превысило отметку в 8 200 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Германии достигла 177 850 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 638 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 8 216 человек (42 за сутки).

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (46 132), Северной Рейн — Вестфалии (37 139), Баден-Вюртемберге (34 345). В Берлине отмечено 6 614 случаев заболевания.

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Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Ранее, Институт Роберта Коха вел статистику заболеваемости по стране по собственной методике, но его данные публиковались раз в сутки и отличались от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия "временным багом" и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

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Гамбург во время "пика" эпидемии:

Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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Германия, Карантин, Коронавирус.
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