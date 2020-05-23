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В память о жертвах коронавируса: Испания объявила десятидневный траур

В память о жертвах коронавируса: Испания объявила десятидневный траур
22:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Испании объявили 10-дневный траур по жертвам коронавируса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в субботу, 23 мая, официальный государственный траур в память о многочисленных жертвах от последствий, вызванных инфицированием коронавируса SARS-CoV-2. Начиная с 26 мая по всей стране в течение десяти дней приспущены флаги. Это самый большой по продолжительности государственный траур в истории демократии в Испании, уточнил Санчес, передает УНН со ссылкой на агентство новостей KNA и DW.

Испания, в которой на данный момент насчитывается около 235 тыс. инфицированных и более 28,6 тысячи погибших, является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в мире. По словам Санчеса, планируется провести также масштабные траурные мероприятия памяти жертв коронавируса под руководством короля Фелипе VI.

Ожидается, что эти мероприятия пройдут в конце июня, когда истечет введенное ранее чрезвычайное положение. 20 мая парламент Испании одобрил — уже в пятый раз — удлинение чрезвычайного положения до 6 июня. Сейчас правительство рассматривает возможность дальнейшего продления действия этого периода. По плану вывода страны из локдауна, ожидается, что этот разделенный на четыре этапа пакет мер завершится в конце июня.

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Между тем по всей стране продолжаются акции протеста граждан против введенных строгих ограничительных мер. В субботу состоялись масштабные акции протеста с участием автоколонн, в которых призывала право-популистская партия Vox, передает информагентство AFP. Антиправительственные демонстрации прошли в около 50 городах, в том числе в Мадриде, Барселоне, Севилье, Валенсии, Малаге, Кордобе и Бильбао. Участники акций, а их были тысячи, выехали на улицы на автомобилях.

Митингующие в Мадриде проехались по центральным улицам города, громко сигналя. Их автомобили были увешаны государственными флагами Испании. Они требовали отставки правительства Санчеса и скандировали лозунг "Свободу!" Участники антиправительственных акций обвиняли социалистическое правительство Санчеса в том, что те не могут адекватно ответить вызовам пандемии коронавируса.

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Напомним, власти Испании начали с 11 мая постепенно отменять введенные ранее строгие ограничения в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

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Траур, Коронавирус, Педро Санчес, Covid-19.
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