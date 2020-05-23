Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера
Джон Малкович стал жертвой домогательств: признание актера

В Британии за сутки от COVID-19 умерли 282 человека

В Британии за сутки от COVID-19 умерли 282 человека
23:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Британии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 282 человека.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 282 человека.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Вчера, 22 мая, сообщалось о смерти 351 человека.

Всего в Британии с момента начала пандемии зафиксировано 36 тыс. 675 летальных случаев.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 257 тыс. 154 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тыс. 959 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро тесты на коронавирус сдали 3 млн 348 тыс. 507 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Британия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
05 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь