В Британии за сутки от COVID-19 умерли 282 человека

Новости мира:В Британии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 282 человека.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 282 человека.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Вчера, 22 мая, сообщалось о смерти 351 человека.

Всего в Британии с момента начала пандемии зафиксировано 36 тыс. 675 летальных случаев.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 257 тыс. 154 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тыс. 959 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро тесты на коронавирус сдали 3 млн 348 тыс. 507 человек.