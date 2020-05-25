Эпидемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых случаев

Новости мира:В Италии за последние сутки наблюдается снижение количества случаев заражения коронавирусом.

В Италии за последние сутки зарегистрировали рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью - 300.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"За последних 24 часа в Италии было выявлено только 300 новых случаев коронавируса: это самый низкий показатель с 29 февраля, практически с начала эпидемии", - говорится в сообщении.

Общее количество подтвержденных случаев болезни COVID-19 в Италии сейчас составляет 230 158.

Как отмечается, в четырех регионах страны - Умбрия, Калабрия, Молизе и Базиликата, а также в автономной провинции Болцано за последние сутки не зарегистрировали ни единого нового случая заболевания.

За последних 24 часа в Италии зафиксировали 92 летальных случая в результате пандемии коронавируса. Общее количество умерших в результате болезни COVID-19 возросло до 32 877.

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на утро 25 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,5 млн, из них 346,9 тыс. летальных случаев, выздоровели 2,3 млн человек.