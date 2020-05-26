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Вакцина от COVID-19: в Европе уже собрали 9,5 млдр евро на разработку

Вакцина от COVID-19: в Европе уже собрали 9,5 млдр евро на разработку
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:Эти средства выделяют правительства разных стран, институты, фонды и отдельные лица.

Международные доноры собрали 9,5 млрд евро для поддержки усилий, направленных на разработку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн сообщила в Twitter.

"Хороший результат - достигли первой цели марафона глобального реагирования по сбору средств, который возглавляет Европейская комиссия. Правительства, институты, фонды и отдельные лица с 4 мая пожертвовали 9,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом", - заявила президент Еврокомиссии.

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Как сообщалось, 4 мая состоялась международная конференция по сбору средств для глобального реагирования на коронавирус. В первый день конференции международные доноры обязались выделить 7,4 млрд евро. В эту сумму входят 1,4 млрд долларов, которые выделяет Еврокомиссия. Отмечалось, что финансовая поддержка необходима для разработки вакцин, методов диагностики и лечения. Тогда отмечалось, что глобальный марафон для сбора средств продолжится.

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Вакцина, Европа, Коронавирус.
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