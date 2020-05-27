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Пандемия: ЕС выделит помощь венесуэльским беженцам

Пандемия: ЕС выделит помощь венесуэльским беженцам
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Евросоюз предоставит €144 миллиона гумпомощи венесуэльским беженцам.

ЕС решил выделить 144,2 миллиона евро гуманитарной помощи для беженцев в Венесуэле и предоставить 400 миллионов евро кредитов соседним государствам, принимающим мигрантов из этой страны.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на открытии Международной донорской конференции солидарности с венесуэльским беженцами и мигрантами, сообщает Европейская служба внешних дел.

"Рад объявить, что Евросоюз сделал вклад в эту конференцию, выделив €144,2 миллиона на гуманитарную помощь, развитие сотрудничества и предотвращение конфликтов. В дополнение Европейский инвестиционный банк сделает доступными кредиты на 400 миллионов евро для стран, принимающих мигрантов", - сказал Боррель.

Он напомнил, что по официальным данным ООН, количество беженцев из Венесуэлы составляет почти 5,5 миллиона. И хотя правительство Николаса Мадуро приводит другие цифры, в любом случае речь идет о сотнях тысяч людей, которые были вынуждены покинуть дома. Это создает глобальный миграционный кризис, который поразил все соседние страны и по масштабам уступает только сирийскому.

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Боррель поблагодарил правительство Испании, которая вместе с Еврокомиссией инициировала донорскую конференцию солидарности с венесуэльским беженцами. А также международных партнеров, поддержавших акцию, включая Агентство ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции и страны Латинской Америки, которые принимают прямое участие в поддержке беженцев и мигрантов из Венесуэлы. Отдельно высокий представитель ЕС поблагодарил Норвегию и Канаду, которые стали организаторами благотворительной акции.

Как сообщалось, политический кризис в Венесуэле продолжается с начала 2019 года, когда председатель парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, был избран временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его в этой должности.

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Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро опирается на поддержку армии и силовых структур. Его легитимность признают, в частности, Россия, Китай и Куба.

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ЕС, Венесуэла, Коронавирус.
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