Качиньский: Выборы президента Польши должны быть проведены до 28 июня

Новости мира:Качиньский заявил, что президентские выборы в Польше должны состояться не позднее 28 июня.

Последним возможным сроком президентских выборов, согласно конституции Польши, является 28 июня.

Об этом во время совместной пресс-конференции лидеров партий, входящих в правящую Объединенную правую, заявил лидер "Права и Справедливости" (PiS) Ярослав Качиньский.

"Последним сроком, который позволил бы, чтобы 6 августа был избран и принес присягу президент, является 28 июня", - заявил Качиньский.

По его словам, все остальные заявления оппозиционных политиков о необходимости проведения выборов в более поздние сроки противоречат конституции и служат исключительно партикулярным политическим интересам отдельных сил, а не стране в целом.

Качиньский подчеркнул, что позиция лидеров Объединенной правой однозначна: выборы будут проведены вовремя.

Лидер партии "Согласие" Ярослав Говин подчеркнул, что оппозиция должна прекратить "играть интересами Польши" ради своих узкопартийных интересов.

Как известно, президентские выборы в Польше не состоялись 10 мая из-за пандемии коронавируса. По информации Государственной избирательной комиссии РП, выборы не были проведены в связи с "невозможностью голосования за кандидатов". С точки зрения права это приравнено к отсутствию возможности голосования в связи с нехваткой кандидатов.

Сейм Польши 12 мая принял новый закон о нынешних выборах и направил его в Сенат, где продолжается рассмотрение документа. Накануне во время совместного заседания трех комиссий Верхней палаты парламента внесена поправка о переносе выборов на период после 6 августа.

Как известно, каденция президента Анджея Дуды завершается 6 августа.

Согласно последним соцопросам, на сегодняшний день наибольшие шансы на победу имеет действующий президент Дуда, которого поддерживает Объединенная правая. За выход во второй тур будут бороться несколько кандидатов. В частности, речь идет о представителе либеральной Гражданской коалиции, мэре Варшавы Рафале Тшасковском и независимом кандидате Шимоне Головне.