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Четверг, 28.05.2020
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Эпидемия: в Германии количество инфицированных приближается к 180 тыс человек

Эпидемия: в Германии количество инфицированных приближается к 180 тыс человек
15:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Германии количество инфицированных коронавирусом достигло 179 717 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Германии достигло 179 717 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 353 новых случая заболевания. Количество умерших теперь составляет 8 411 человек (62 за последние сутки).

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (46 729), Северной Рейн — Вестфалии (37 698), Баден-Вюртемберге (34 129). В Берлине отмечено 6 703 случая заболевания. 

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Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Ранее, Институт Роберта Коха вел статистику заболеваемости по стране по собственной методике, но его данные публиковались раз в сутки и отличались от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

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Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно ситуации с COVID-19, 27 мая 2020 года:

Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, в апреле канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть отслеживает ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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Германия, Пандемия, Коронавирус.
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