Вакцина от COVID-19: Еврокомиссия инициирует саммит для сбора средств на разработку

Новости мира:Еврокомиссия инициирует проведение 27 июня донорского саммита, главной целью которого является мобилизация средств для разработки вакцины от коронавируса и обеспечение ею всех стран.

Еврокомиссия инициирует проведение 27 июня донорского саммита, главной целью которого является мобилизация средств для разработки вакцины от коронавируса и обеспечение ею всех стран.

Об этом в видеообращении сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вместе со многими людьми мы сегодня начинаем новую кампанию под названием "Глобальная цель: объединиться ради нашего будущего". Идея принадлежит организации "Global Citizen", и я с гордостью предоставляю свой патронат этой инициативе... 27 июня я буду принимать финальный благотворительный саммит, где представители бизнеса, фонды и граждане смогут объединить усилия с государственными донорами", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что 15 правительств уже согласились принять участие в благотворительном марафоне. Это, в частности, Австрия, Канада, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Норвегия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Испания и Великобритания.

"Мы все знаем, что можем победить вирус только тогда, когда мир будет иметь вакцину. Это должна быть наша главная цель. Мы должны разработать вакцину и распространить ее во все уголки планеты как можно скорее. Нам необходимо лучшее лечение, которое будет доступно для всех, а также надежные тесты. Всем это нужно, особенно в тех регионах мира, которые не могут положиться на сильную систему здравоохранения. Для того, чтобы это произошло, мы должны действовать быстро, вместе, и нам нужны деньги - десятки миллиардов долларов", - заявила президент ЕК.

Она напомнила, что 4 мая по призыву ВОЗ Европейская комиссия организовала донорскую конференцию с целью собрать сумму в 7,5 миллиарда евро для разработки и распространения вакцины. Более 40 стран приняли участие в этой акции, и в результате удалось мобилизовать сумму в 9,5 миллиарда евро для разработки вакцины и методов лечения коронавируса.

"Сегодня мы переходим к следующему этапу нашей мобилизации. Нам нужны дальнейшие обязательства от всех партнеров и больше ресурсов. Нам нужны быстрые темпы исследований и развития вакцины. Это, как правило, занимает до десяти лет. Но у нас нет столько времени", - заявила президент Еврокомиссии.