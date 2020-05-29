Председательство в Совете ЕС: Меркель обещает "говорить прямо" о России

Новости мира:Германия "будет прямо говорить" о России во время президентства в ЕС.

Во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии этого года Германия будет проводить последовательную политику в отношении России.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на видеоконференции, организованной Фондом Конрада Аденауэра.

"Россия, безусловно, продолжит занимать нас во время председательства в Совете ЕС. Там, где будут нарушаться основные нормы международного права, мы будем об этом прямо говорить. Если в Минском процессе не будет прогресса, мы должны сохранить существующие санкции", - заявила Меркель.

Она сказала, что с начала своего канцлерства была склонна к "критически конструктивному диалогу и мирному сосуществованию" с Россией. Но предпосылкой для таких отношений должно быть понимание того, что в международных отношениях должна господствовать сила права, а не право более сильного. Речь идет, разумеется, среди прочего, об уважении обязательств в соответствии с Хельсинкским заключительным актом и Европейской конвенцией о правах человека.

"Россия неоднократно нарушала этот канон ценностей и правил: Россия создала полосу нерешенных конфликтов в своем непосредственном соседстве и аннексировала украинский полуостров Крым в нарушение международного права. Она поддерживает кукольные режимы в частях восточной Украины и атакует западные демократии гибридными средствами, включая Германию", - заявила глава правительства ФРГ.

В то же время она отметила, что есть много важных причин для Европы стремиться к хорошим отношениям с Россией и немало веских причин для России стремиться к конструктивным отношениям с Европейским Союзом и Германией.

Среди других тем, о которых Меркель говорила в контексте будущего председательства ее страны в Совете ЕС, были необходимость развития прагматических отношений с Китаем несмотря на все расхождения в подходах к ряду вопросов, и с США, которые она назвала важнейшим партнером Европы.

Канцлер подчеркнула, что никогда не следует забывать, что "Европа не является нейтральной, Европа является частью политического запада".

Как сообщалось ранее, Германия начнет полугодовое председательство с 1 июля, приняв его от Хорватии. Немецкое председательство также является началом нового "трио-президентства" совместно с Португалией и Словенией.

Перед тем Германия председательствовала в Совета ЕС в первой половине 2007 года.