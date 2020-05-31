В Чехии коронавирусом заразились уже 9200 человек

По данным Минздрава Чехии, в стране инфицировано коронавирусом 9 200 человек, вылечилось 6502 пациента. Об этом сообщает Радио Прага.
COVID-19 еще болеют 2 379 человек, госпитализировано 134 человека, скончались 319 граждан.
Последний летальный исход, связанный с заражением коронавирусом, зарегистрирован в Чехии 28 мая.
За неделю осуществлено 5 485 тестирований на коронавирус, выявлено 56 новых случаев, что является самым большим дневным показателем с 24 мая.
Напомним, в Чехии отменили чрезвычайное положение.