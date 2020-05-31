Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)

COVID-19: в Бельгии за сутки зарегистрировали 195 случаев заражения

COVID-19: в Бельгии за сутки зарегистрировали 195 случаев заражения
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Бельгии за сутки зарегистрировали 195 новых случаев заболевания COVID-19.

За прошлые сутки в Бельгии зарегистрировали 195 новых случаев заболевания COVID-19, что довело общее количество инфицированных с начала пандемии до 58 381.

Об этом в воскресенье в регулярноминформационном отчете сообщает Федеральное министерство здравоохранения Бельгии.

"С субботы (на воскресенье) поступили сообщения о 195 новых случаев инфицирования людей, из них 129 живут во Фландрии, 46 - в Валлонии и еще 20 - в Брюсселе. В течение прошлых 24 часов с коронавирусом были госпитализированы 40 человек. Общее количество пациентов с этим диагнозом в больницах равно 821, из них 168 находятся в отделениях интенсивной терапии, 83 - подключены к приборам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Пандемия: в Польше от COVID-19 выздоровели более 11,2 тыс человек 

Отмечается, что в течение суток из больниц после выздоровления были отпущены домой 118 человек, что довело количество пациентов, которые успешно преодолели болезнь в период с 15 марта по 15 887 человек.

В то же время в течение прошлых 24 часов от последствий коронавируса в Бельгии погибли еще 14 человек, что довело общее количество людей, погибших от болезни, до 9467.

Министерство подчеркивает, что несмотря на то, что на территории Бельгии регистрируются новые случаи заболевания коронавирусом, общие тенденции и показатели говорят о снижении уровня заболеваемости COVID-19. В то же время правительство просит людей продолжать соблюдать меры предосторожности и заботиться о себе и о здоровье близких и друзей.

Принц Бельгии заразился коронавирусом на вечеринке: теперь ему грозит штраф

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6172328, что из них 371 175 летальных, выздоровели 2743911 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
Эпидемия: в Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
В Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь