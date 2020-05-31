COVID-19: в Бельгии за сутки зарегистрировали 195 случаев заражения

Новости мира:В Бельгии за сутки зарегистрировали 195 новых случаев заболевания COVID-19.

За прошлые сутки в Бельгии зарегистрировали 195 новых случаев заболевания COVID-19, что довело общее количество инфицированных с начала пандемии до 58 381.

Об этом в воскресенье в регулярноминформационном отчете сообщает Федеральное министерство здравоохранения Бельгии.

"С субботы (на воскресенье) поступили сообщения о 195 новых случаев инфицирования людей, из них 129 живут во Фландрии, 46 - в Валлонии и еще 20 - в Брюсселе. В течение прошлых 24 часов с коронавирусом были госпитализированы 40 человек. Общее количество пациентов с этим диагнозом в больницах равно 821, из них 168 находятся в отделениях интенсивной терапии, 83 - подключены к приборам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток из больниц после выздоровления были отпущены домой 118 человек, что довело количество пациентов, которые успешно преодолели болезнь в период с 15 марта по 15 887 человек.

В то же время в течение прошлых 24 часов от последствий коронавируса в Бельгии погибли еще 14 человек, что довело общее количество людей, погибших от болезни, до 9467.

Министерство подчеркивает, что несмотря на то, что на территории Бельгии регистрируются новые случаи заболевания коронавирусом, общие тенденции и показатели говорят о снижении уровня заболеваемости COVID-19. В то же время правительство просит людей продолжать соблюдать меры предосторожности и заботиться о себе и о здоровье близких и друзей.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6172328, что из них 371 175 летальных, выздоровели 2743911 человек.