В Италии разбился частный самолет летной школы: два человека погибли

Новости мира:Сверхлегкий самолет вылетел из школы пилотов.

В воскресенье, 31 мая, в Италии вблизи Рима в муниципалитете Неттуно утром разбился частный сверхлегкий самолет. На борту находились двое молодых мужчин, которые в результате падения погибли.

Об этом со ссылкой на Corriere della Sera сообщает "Европейская правда".

Незадолго до аварии самолет вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

Прежде, чем упасть на землю, самолет загорелся, по крайней мере по некоторым свидетельствам. Возможно, из-за неполадок с двигателем.

Расследование аварии уже началось. Как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.

Обугленные тела погибших нашли пожарные, которые прибыли на место происшествия вместе с солдатами роты "Арма Ди Анцио".