В Италии разбился частный самолет летной школы: два человека погибли

В воскресенье, 31 мая, в Италии вблизи Рима в муниципалитете Неттуно утром разбился частный сверхлегкий самолет. На борту находились двое молодых мужчин, которые в результате падения погибли.
Об этом со ссылкой на Corriere della Sera сообщает "Европейская правда".
Незадолго до аварии самолет вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.
Прежде, чем упасть на землю, самолет загорелся, по крайней мере по некоторым свидетельствам. Возможно, из-за неполадок с двигателем.
Расследование аварии уже началось. Как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.
Обугленные тела погибших нашли пожарные, которые прибыли на место происшествия вместе с солдатами роты "Арма Ди Анцио".