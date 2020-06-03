Главе Минздрава Польши угрожают неизвестные: министру выделят госохрану

Новости мира:Министра здравоохранения Польши возьмут под охрану из-за угроз.

Министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского возьмут под государственную охрану из-за угроз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Соответствующее решение принял министр внутренних дел после того, как Лукашу Шумовскому несколько дней подряд поступали угрозы на рабочую электронную почту и в SMS на частный номер. Среди них были угрозы смертью и угрозы применения оружия.

Кроме того, оскорбительные надписи в адрес министра появились на стенах Министерства здравоохранения. Серию постеров с оскорбительными надписями в адрес Шумовского расклеили также на автобусных остановках Варшавы.

Сначала информация о предоставлении министру госохраны появилась неофициально, из собственных источников корреспондента. Впоследствии ее подтвердил сам Шумовский.

"Подтверждаю, что мне предоставили государственную охрану. Угрозы были всегда, но их количество возросло после того, как началась медийная кампания против меня и моей семьи", - рассказал он в комментарии Interia.

Заместитель министра здравоохранения Януш Чешинский сообщил, что по этому поводу передадут дело в прокуратуру.

"Мы хотим выяснить, кто стоит за действиями, направленными против министра Шумовского и Министерства здравоохранения", - добавил он.

Под "кампанией медиа", о которой говорит министр, может подразумеваться серия публикаций СМИ, которые начались с материала Gazeta Wyborcza, опубликованного еще в середине мая. В нем говорится о том, что Министерство здравоохранения закупило защитные медицинские маски на 5 млн злотых у товарища министра здравоохранения, лыжного инструктора из Закопане Лукаша Г. К закупкам якобы причастен также брат министра, Марчин Шумовский. Выяснилось, что маски не соответствуют необходимым стандартам. Эта информация вызвала широкое общественное обсуждение.

Министр подтвердил, что маски, о которых шла речь, не соответствуют стандартам и министерство требует "замены товара на адекватный требованиям". Расследование этой ситуации осуществляет окружная прокуратура Варшавы.