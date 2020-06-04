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Папа Римский о протестах в США: С насилием ничего не приобретается, но многое теряется

Папа Римский о протестах в США: С насилием ничего не приобретается, но многое теряется
05:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Папа Римский призвал к национальному примирению и прекращению насилия в связи с протестами в США.

Папа Римский Франциск призвал к национальному примирению и прекращению насилия в связи с протестами в США.

С таким призывом понтифик обратился, выступая сегодня в Ватикане, сообщает Радио Свобода.

"Мы не можем мириться, закрывать глаза на любые проявления расизма и исключительности и претендовать на защиту сакральности каждой человеческой жизни. В то же время, следует признать, что насилие последних ночей имеет характер самоуничтожения и выстрела в самих себя. С насилием ничего не приобретается, но многое теряется", - отметил Франциск.

Он назвал смерть Джорджа Флойда трагедией, заявив, что молится за него и всех, кто "лишился жизни из-за греха расизма".

Протесты в США: полицейскому, убившему Джорджа Флойда, грозит 40 лет тюрьмы

Как сообщалось ранее, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, которые переросли в массовые беспорядки и погромы.

Протесты в США: Трамп уверяет, что не прятался в бункере

По меньшей мере, 11 человек погибли в результате столкновений с полицией, действий мародеров и других неизвестных лиц. Десятки получили ранения, тысячи людей арестованы, в том числе более 2,5 тысячи в Лос-Анджелесе и 2 тысячи - в Нью-Йорке. Накануне в десятках городов США ввели комендантский час.

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США, Ватикан, Папа Римский, Протесты, Франциск.
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