Протесты в США: Трамп уверяет, что не прятался в бункере

Новости мира:Трамп отрицает, что прятался в бункере во время демонстраций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывался в бункере во время начала акций протеста под Белым домом в минувшую пятницу, а спускался туда для "инспекции" помещений.

Трамп отрицает, что прятался в бункере во время демонстраций

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывался в бункере во время начала акций протеста под Белым домом в прошлую пятницу, а спускался туда для "инспекции" помещений.

Об этом он сказал в среду во время радио-интервью, сообщает The Hill.

"Это были фальшивые сообщения. Я спускался туда в течение дня и находился там в течение очень небольшого, короткого промежутка времени, и это в основном касалось инспекции (помещений бункера - ред.)", - сказал Трамп.

В то же время он уточнил, что "эти проблемы", то есть акции протеста под Белым домом, начались ночью, а он находился в бункере днем.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что Секретная служба не видела необходимости перемещать его в подземный бункер во время вечерних протестов.

"Секретная служба выполняет невероятную работу по обеспечению контроля (над безопасностью - ред.) в Белом доме", - подчеркнул Трамп.

Ранее американские издание The New York Times и AP сообщили со ссылкой на источники, что президент в пятницу был перемещен в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр. Это помещение обычно становится необходимым для защиты президентов, когда здание Белого дома находится под угрозой. Например, в 2001 году бункер был использован для защиты вице-президента Дика Чейни, а затем и президента Джорджа Буша, во время террористических атак 11 сентября на США.