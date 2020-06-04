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Протесты в США: Трамп уверяет, что не прятался в бункере

Протесты в США: Трамп уверяет, что не прятался в бункере
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп отрицает, что прятался в бункере во время демонстраций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывался в бункере во время начала акций протеста под Белым домом в минувшую пятницу, а спускался туда для "инспекции" помещений.

Трамп отрицает, что прятался в бункере во время демонстраций

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывался в бункере во время начала акций протеста под Белым домом в прошлую пятницу, а спускался туда для "инспекции" помещений.

Об этом он сказал в среду во время радио-интервью, сообщает The Hill.

"Это были фальшивые сообщения. Я спускался туда в течение дня и находился там в течение очень небольшого, короткого промежутка времени, и это в основном касалось инспекции (помещений бункера - ред.)", - сказал Трамп.

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В то же время он уточнил, что "эти проблемы", то есть акции протеста под Белым домом, начались ночью, а он находился в бункере днем.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что Секретная служба не видела необходимости перемещать его в подземный бункер во время вечерних протестов.

"Секретная служба выполняет невероятную работу по обеспечению контроля (над безопасностью - ред.) в Белом доме", - подчеркнул Трамп.

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Ранее американские издание The New York Times и AP сообщили со ссылкой на источники, что президент в пятницу был перемещен в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр. Это помещение обычно становится необходимым для защиты президентов, когда здание Белого дома находится под угрозой. Например, в 2001 году бункер был использован для защиты вице-президента Дика Чейни, а затем и президента Джорджа Буша, во время террористических атак 11 сентября на США.

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Протесты, Белый дом, Дональд Трамп.
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