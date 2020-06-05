Политический кризис в Венесуэле: ЕС вновь выразил поддержку Гуайдо

Новости мира:ЕС не признает попытки власти Венесуэлы устранить Гуайдо с должности главы парламента.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель от имени всех стран Евросоюза заявил о непризнании так называемых новых выборов председателя Национальной Ассамблеи Венесуэлы и отверг попытки правящего режима сместить с должности избранного руководителя парламента страны Хуана Гуайдо.

Об этом говорится в декларации Верховного представителя ЕС, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"Последнее развитие событий свидетельствует о дальнейшем углублении длительного институционального и политического кризиса в Венесуэле, а также о сворачивании конституционного и демократического пространства в этой стране. 26 мая Верховный суд Венесуэлы подтвердил полномочия Луиса Парра как Президента Национальной Ассамблеи. Как уже сообщалось, ЕС считает нелегитимной сессию, результатом которой стало "избрание" Луиса Парра, она проведена без уважения к правовой процедуре и демократическим конституционным принципам. ЕС продолжает в полной мере поддерживать Хуана Гуайдо как Президента Национальной Ассамблеи", - говорится в документе.

Евросоюз осудил политические преследования, развернувшиеся в стране. В частности, представление генерального прокурора Венесуэлы в Верховный суд с целью определения принадлежности политической партии "Voluntad Popular" к террористическим организациям в декларации ЕС названо "шагом в неверном направлении", который является неприемлемым, как и увеличение политических репрессий и нарушение прав человека со стороны режима.

"ЕС вновь подчеркивает, что надежный выход из венесуэльского кризиса может быть достигнут только благодаря настоящему и инклюзивном политическому процессу, результатом которого будет проведение свободных и справедливых президентских выборов. Мы отрицаем все формы насилия, включая любое военное либо силовое вторжение в эту страну, и настаиваем на необходимости срочного мирного и демократического решения", - говорится в декларации.

Верховный представитель ЕС сообщил о намерении созвать заседание Международной контактной группы по урегулированию в Венесуэле "в наиболее возможный кратчайший срок".

Как сообщалось, политический кризис в Венесуэле продолжается уже больше года. В январе 2019 года председатель парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его легитимным на этой должности.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой военных и силовых структур, его легитимность признают, в частности РФ, Китай и Куба.