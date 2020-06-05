Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода
SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

Политический кризис в Венесуэле: ЕС вновь выразил поддержку Гуайдо

Политический кризис в Венесуэле: ЕС вновь выразил поддержку Гуайдо
04:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ЕС не признает попытки власти Венесуэлы устранить Гуайдо с должности главы парламента.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель от имени всех стран Евросоюза заявил о непризнании так называемых новых выборов председателя Национальной Ассамблеи Венесуэлы и отверг попытки правящего режима сместить с должности избранного руководителя парламента страны Хуана Гуайдо.

Об этом говорится в декларации Верховного представителя ЕС, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"Последнее развитие событий свидетельствует о дальнейшем углублении длительного институционального и политического кризиса в Венесуэле, а также о сворачивании конституционного и демократического пространства в этой стране. 26 мая Верховный суд Венесуэлы подтвердил полномочия Луиса Парра как Президента Национальной Ассамблеи. Как уже сообщалось, ЕС считает нелегитимной сессию, результатом которой стало "избрание" Луиса Парра, она проведена без уважения к правовой процедуре и демократическим конституционным принципам. ЕС продолжает в полной мере поддерживать Хуана Гуайдо как Президента Национальной Ассамблеи", - говорится в документе.

Евросоюз осудил политические преследования, развернувшиеся в стране. В частности, представление генерального прокурора Венесуэлы в Верховный суд с целью определения принадлежности политической партии "Voluntad Popular" к террористическим организациям в декларации ЕС названо "шагом в неверном направлении", который является неприемлемым, как и увеличение политических репрессий и нарушение прав человека со стороны режима.

ЕС выразил "серьезную озабоченность" по поводу закона Китая о Гонконге

"ЕС вновь подчеркивает, что надежный выход из венесуэльского кризиса может быть достигнут только благодаря настоящему и инклюзивном политическому процессу, результатом которого будет проведение свободных и справедливых президентских выборов. Мы отрицаем все формы насилия, включая любое военное либо силовое вторжение в эту страну, и настаиваем на необходимости срочного мирного и демократического решения", - говорится в декларации.

Верховный представитель ЕС сообщил о намерении созвать заседание Международной контактной группы по урегулированию в Венесуэле "в наиболее возможный кратчайший срок".

Коронавирус: Саммит ЕС-Китай отложен на неопределенный срок

Как сообщалось, политический кризис в Венесуэле продолжается уже больше года. В январе 2019 года председатель парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его легитимным на этой должности.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой военных и силовых структур, его легитимность признают, в частности РФ, Китай и Куба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо, Жозеп Боррель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
03 Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков
04 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
05 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев
COVID-19: в Италии за сутки умерло 88 человек
Данилов: РФ - это искусственное образование
Данилов: РФ - это искусственное образование
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Рецепт дня: Кабачки в хрустящей сырной панировке
Рецепт дня: Кабачки в хрустящей сырной панировке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь