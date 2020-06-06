СМИ: США выводят часть войск из Германии

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии около 9500 военных.
Об этом сообщает The Guardian
По словам неназванного американского чиновника, такое решение приведет к уменьшению численности американских войск в Германии до 25 тысяч. Сейчас же военных США в Германии насчитывается около 34,5 тысяч.
Источник газеты также отмечает, что решение Трампа не имеет ничего общего с напряженностью, возникшей между американским президентом и немецким канцлером Ангелой Меркель касательно проведения встречи G7.
Планируется, что военных из Германии перекинут в Польшу и в другие союзные государства.
Еще один источник The Guardian утверждает, что решение об уменьшении численности военных готовилось еще с сентября прошлого года.