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СМИ: США выводят часть войск из Германии

СМИ: США выводят часть войск из Германии
03:38 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:США заберут из Германии почти 10 тысяч своих военных.

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии около 9500 военных.

Об этом сообщает The Guardian

По словам неназванного американского чиновника, такое решение приведет к уменьшению численности американских войск в Германии до 25 тысяч. Сейчас же военных США в Германии насчитывается около 34,5 тысяч.

Источник газеты также отмечает, что решение Трампа не имеет ничего общего с напряженностью, возникшей между американским президентом и немецким канцлером Ангелой Меркель касательно проведения встречи G7.

Впервые со дня прекращения огня: ВВС США нанесли удары по объектам "Талибана"

Планируется, что военных из Германии перекинут в Польшу и в другие союзные государства.

Еще один источник The Guardian утверждает, что решение об уменьшении численности военных готовилось еще с сентября прошлого года.

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Германия, США, Дональд Трамп.
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