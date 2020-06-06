COVID-19: Во Франции "контролируют" ситуацию с коронавирусом

Новости мира:Правительство Франции отчиталось о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.

Во Франции эпидемия находится под контролем; наблюдается медленное распространение коронавируса только в некоторых регионах.

Об этом в эфире France inter заявил председатель Научного совета по вопросам эпидемии коронавируса Жан-Франсуа Дельфресси.

"Сейчас есть основания сказать, что эпидемия контролируемая", - заверил руководитель совещательного органа при правительстве Франции.

Он уточнил, что на сегодняшний день вирус еще распространяется в некоторых регионах, в особенности в парижском на юго-западе Франции, но динамика распространения является медленной.

Научный совет рекомендует французскому правительству подготовить четыре сценария реагирования на возможное развитие эпидемиологической ситуации в течение следующих нескольких месяцев. Эти сценарии должны предусматривать варианты от положительного, когда эпидемия будет оставаться полностью контролируемой, до критического ее ухудшения.

С начала пандемии во Франции зафиксированы 152444 случая инфицирования коронавирусом; 69976 пациентов выздоровели и выписаны из больниц; 29065 человек умерли от COVID-19; 1163 тяжелобольных остаются в реанимации.

За предыдущие сутки от COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 544 человека; выявлены 767 новых случаев инфицирования коронавирусом; произошло 46 летальных случаев.

Во Франции до 21 июня проходит второй этап выполнения национальной стратегии выхода из карантина.