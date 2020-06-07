Король Швеции вернулся в Стокгольм после изоляции

Король Швеции Карл XVI Густав вернулся в Стокгольм после нескольких месяцев изоляции, вызванной развитием коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает DW.
74-летний монарх в своем обращении отдал должное борьбе своих соотечественников с пандемией.
В шведском обществе продемонстрировали "достойное восхищение и героическое участие" в борьбе против распространения коронавируса, за что им большое спасибо, заявил король по случаю Национального дня Швеции.
Напомним, Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности.