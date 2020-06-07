Король Швеции вернулся в Стокгольм после изоляции

Новости мира:74-летний монарх Карл XVI Густав вернулся в Стокгольм.

Король Швеции Карл XVI Густав вернулся в Стокгольм после нескольких месяцев изоляции, вызванной развитием коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает DW.

74-летний монарх в своем обращении отдал должное борьбе своих соотечественников с пандемией.

В шведском обществе продемонстрировали "достойное восхищение и героическое участие" в борьбе против распространения коронавируса, за что им большое спасибо, заявил король по случаю Национального дня Швеции.

Напомним, Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности.