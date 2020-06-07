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Ослабление карантина: Греция перешла на следующий этап

Ослабление карантина: Греция перешла на следующий этап
15:21 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:С субботы, 7 июня, бары, кафе и рестораны Греции начали использовать свои внутренние помещения для приема клиентов.

Начиная с субботы, 7 июня, бары, кафе и рестораны Греции начали использовать свои внутренние помещения для приема клиентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini. 

В то же время в отношении приема гостей в помещениях действуют ограничения: один клиент на 2,2 квадратных метра, не более шести человек за столом. 

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Также клиенты не могут стоять у бара. Продукты со "шведского стола" подает персонал ресторана.

Рестораны в отелях также открылись в субботу, а на событиях под открытым небом разрешено подавать еду и напитки.

Продавать еду и напитки, в том числе алкогольные, разрешено и на пляжах. Но власти рекомендуют не собираться толпой вокруг этих мест.  

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С 15 июня на отдых в Грецию без прохождения карантина смогут прилететь граждане 29 стран, этот список был объявлен в мае. 

Также правительство решило разрешить въезд пассажирам из всех стран, но им придется проходить обязательное тестирование, ночевать в конкретных отелях и отбывать карантин в течение 7 или 14 дней. 

Семь дней на карантине будут находиться посетители, которые будут иметь отрицательный тест на коронавирус, и 14 дней - с положительным тестом.

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Греция также готова принимать принимать украинцев с 1 июля.

Как сообщалось, страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран, в частности Украины, до конца июня.

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Греция, Карантин, Коронавирус.
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