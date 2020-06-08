Рейс МН17: Прокуратура Нидерландов расследовала различные сценарии сбития самолета

Новости мира:В Нидерландах прокуратура принимала во внимание и расследовала несколько различных сценариев сбития Boeing МН17.

Прокуратура Нидерландов принимала во внимание и расследовала несколько различных сценариев сбития Boeing МН17 - взрыв на борту, атака военного самолета, использование других зенитных установок, кроме "Бука". Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе данных слушаний мы сделаем детальную презентацию о ходе событий и проведенном расследовании. Мы начнем с объяснения ситуации, обстановки в районе, где потерпел крушение рейс MH17, и вовлеченных сторонах. После этого мы представим информацию в отношении доказательств, таких как криминалистические экспертизы, свидетели, фотографии, видео, цифровые источники, данные с радаров и спутниковые изображения. Вслед за этим мы объясним, как на основе этих доказательств мы провели расследование того, как развивались события, которые привели к крушению рейса MH17", - сказала прокурор Деди Вуи-А-Цой.

Она отметила, что презентация расследования, которое длилось несколько лет, займет несколько дней.

"Во внимание принимались различные сценарии развития ситуации: взрыв на борту, атака военного самолета, использование других зенитных ракетных установок (ЗРК) кроме "Бука" и использование ЗРК "Бук", - сказала Деди Вуи-А-Цой.

По ее словам, также во время заседания объяснят, почему считают отдельные части расследования завершенными, и представят информацию о том, какие расследования должны быть проведены.

"В рамках последнего сценария развития событий прокуратура провела расследования в отношении различных возможных мест запуска ракеты и использования установок, принадлежащих как РФ, так и Украине. Вся эта информация также будет представлена судьям. Кроме того, ведомство намерено рассказать о том, как следователи выявили подозреваемых, как выяснили их роли и какие препятствия существуют на пути расследования", - сообщили в СМИ.

Прокурор добавила, что ведомство не намерено предоставлять конкретные доказательства, поскольку это может быть сделано только после того, как защита получит возможность приобщить к делу свои документы и начнется рассмотрение дела по существу.

"По ее словам, следствие рассмотрело имеющуюся информацию об участниках вооруженного конфликта, о тех, кто отдавал приказы и исполнял их в июле 2014 года. Деди Вуи-А-Цой заметила, что военные условия значительно осложнили ход расследования", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что было показано видео об экспериментах с различными ракетами, которые проводились в Украине и в Финляндии.

"Экспертиза была сосредоточена на выяснении конкретной точки взрыва (внутри корпуса самолета или снаружи), а также на том, какой именно ракетой был сбит малайзийский Boeing и из какой точки велся обстрел", - сообщили в СМИ.

Как сообщалось, сегодня в Нидерландах началась вторая сессия рассмотрения дела о МН17.