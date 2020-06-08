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Пандемия: в Польше зафиксировали более 1,1 тыс новых случаев заражения

Пандемия: в Польше зафиксировали более 1,1 тыс новых случаев заражения
17:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В субботу, 6 июня, было зарегистрировано 756 случаев - это наибольшее количество с начала ведения статистики.

В Польше за выходные было зарегистрировано 1151 новых случаев заражение коронавирусом, в тому числе рекордное количество за один день за последние два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

В субботу, 6 июня, было зарегистрировано 756 случаев – это наибольшее количество с начала ведения статистики. В воскресенье, 7 июня, Министерство здравоохранения сообщило о 575 случаях заражения.

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Ежедневное увеличение более чем на 500 случаев было отмечено в Польше четыре раза с 1 апреля: кроме двух упомянутых дней еще 19 апреля их было 545, а 12 мая - 556.

Две трети из этих новых случаев приходятся на семьи шахтеров, работающих на шахте в Зофювке на юге Польши.

Следует отметить, что развитие эпидемии в Украине часто сравнивают с польским сценарием. В Украине в последнюю неделю также наблюдается рост новых случаев инфицирования.

В понедельник утром Министерство здравоохранения сообщило о 219 новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в Польше и смерти четырех человек.

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Как сообщалось ранее, с начала эпидемии в стране были подтверждено инфицирование 26 780 человек, из которых 1161 человек умерли.

С 30 мая в Польше начался четвертый этап отмены ограничений, введенных в связи с эпидемией. В рамках этого отменили обязательное ношение масок в общественных местах и лимит людей в магазинах и торговых точках.

С 6 июня снова работают кинотеатры, театры, массажные салоны, солярии, спортивные залы и фитнес-клубы. Также разрешено организовать свадьбы до 150 человек.

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Польша, Карантин, Коронавирус.
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