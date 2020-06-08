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Полицейским во Франции запретили придушение во время задержания

Полицейским во Франции запретили придушение во время задержания
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во Франции изменили нормы задержания для полицейских.

Во Франции правоохранители больше не будут применять прием силового задержания и нейтрализации злоумышленников с техникой захвата за шею.

Об этом объявил в понедельник министр внутренних дел Кристоф Кастанер, сообщает собственный корреспондент.

"Я принял решение о принятии мер. Жизнь людей не должна подвергаться риску при задержании. Применение приема с захватом шеи (техника силового задержания с придушением человека - ред.) будет отменена для полицейских и жандармов", - заявил глава французского МВД.

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Кастанер отреагировал на массовые акции протеста, которые прошли по всему миру, включая Францию, после гибели при задержании американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Глава МВД также объявил, что этот прием не будет отрабатываться в учреждениях подготовки правоохранителей.

Кастанер отметил, что во французских правоохранителей должна быть "нулевая терпимость" к расизму. 

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Накануне с чиновниками и парламентариями встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он требовал от министра внутренних дел ускорить работу по усовершенствованию кодекса профессиональной этики правоохранителей.

Во Франции на прошлой неделе прошли массовые несанкционированные демонстрации против расизма и полицейского насилия. Протестующие требовали справедливого расследования гибели в 2016 году во время силового задержания полицейскими темнокожего француза Адама Треоре.

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Франция, Полиция, Задержание.
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