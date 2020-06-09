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В Дании сняли ряд карантинных ограничений

В Дании сняли ряд карантинных ограничений
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Жителям Дании разрешили собираться группами до 50 человек.

Дания объявила об очередном этапе ослабления карантинных ограничений: разрешены массовые мероприятия с участием до 50 человек, кроме того, открываются фитнес-центры и бассейны.

Об этом сообщает The Local.

"Власти Дании увеличили максимальное количество людей, которым разрешено собираться в группы, до 50. А также - в рамках очередного этапа ослабления карантина - разрешили работу фитнес-центров и бассейнов", - говорится в сообщении.

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Правительство Дании обнародовало новый набор требований к спортивным мероприятиям под открытым небом и в помещении, а также другим видам деятельности, которые позволят любительским командам по футболу и гандболу участвовать в соревнованиях.

Спортсмены должны уделять особое внимание мытью рук и соблюдению социальной дистанции, а в видах, которые включают "тяжелый выдох", игрокам следует держаться на расстоянии не меньше двух метров друг от друга. Спортивный инвентарь надо как можно чаще мыть.

Для бассейнов устанавливается ограничение из расчета 4 квадратных метра на одного пловца.

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Как сообщалось, с 8 июля в Дании будут разрешены собрания численностью до 100 человек, а с 8 августа - до 200.

С 15 июня в аэропортах Дании вводится обязательный масочный режим.

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Все по теме:

Дания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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