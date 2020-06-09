Дело МН17: суд продолжил свое заседание

Новости мира:В Нидерландах продолжается заседание второй сессии по делу МН17.

Сегодня в 11:00 по киевскому времени суд в Нидерландах продолжил заседание второй сессии, что возобновилась вчера, по делу о сбитии малайзийского Boeing над Донбассом 17 июля 2014 года. Слушания начались со слов нидерландского прокурора Тайса Бергера. Наблюдать за ходом заседания можно через видеотрансляцию, передает корреспондент УНН.

Сегодня в зале присутствуют судьи и нидерландские прокуроры. Они все находятся за прозрачными перегородками на значительном расстоянии друг от друга. Напротив них сидят адвокаты и родственники погибших.

На слушания пришли адвокаты одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который ранее изъявил желание участвовать в судебном процессе.

Добавим, что интересы Пулатова представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Так, слово взял нидерландский прокурор Тайс Бергер, он знакомит стороны с материалами дела.

Ранее в УНН сообщалось, что сегодня суд по делу MH17 продолжит заседание.

Напомним, процесс в окружном суде Гааги начался в марте. Слушания проходят в судебном комплексе под Амстердамом. За ходом процесса можно наблюдать через видеотрансляцию.

Нынешний блок заседаний продлится до 3 июля. При этом, как указывают в суде, пока неизвестно, будет ли собираться суд ежедневно. В силу разных обстоятельств, судебные заседания могут сокращать, переносить, останавливать или отменять.

9 марта в местности Схипхол возле Амстердама начался первый судебный процесс над первыми четырьмя обвиняемыми в сбитии самолета рейса MH17.

Это трое граждан России: Игорь Гиркин, известный по прозвищу "Стрелков", который во время сбития самолета называл себя "министром обороны" группировки "ДНР", Сергей Дубинский, известный по прозвищу "Хмурый", отставной полковник ГРУ России, а на время тех событий - "генерал-майор" в группировке "ДНР", возглавлявший его собственное "ГРУ", Олег Пулатов, известный по прозвищу "Гюрза", полковник, бывший российский спецназовец, который на оккупированной части Донбасса был тогда заместителем Дубинского, - а также гражданин Украина Леонид Харченко, известный по прозвищу "Крот", который находился в то время в рядах группировки "ДНР" под командованием Дубинского.

Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве 298 человек и в причинении катастрофы самолета, которая привела к гибели всех людей на борту. Все обвиняемые на процесс не явились.

По некоторым оценкам, приговора в процессе стоит ожидать не ранее, чем через несколько лет.

Отметим, что вчера в ходе заседания преимущественно выступала сторона обвинения, которая рассказала о сложностях в сборе доказательств, и в очередной раз подчеркнула о доказательствах того, что "Бук" был на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией силам.