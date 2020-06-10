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Ирландия смягчила карантин: магазины вернулись к работе

Ирландия смягчила карантин: магазины вернулись к работе
05:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Ирландия открыли магазины и разрешили поездки.

В Ирландии в понедельник, 8 июня, начался второй этап ослабления карантинных мероприятий, предусматривающий открытие магазинов и поездки на небольшие расстояния.

Об этом сообщает BBC.

"Все крупные магазины в понедельник получили разрешение возобновить деятельность, в то же время обеспечивая социальное дистанцирование. Но время открытия будет изменено, чтобы избежать ненужных толп. Люди смогут путешествовать на расстояние до 20 километров от своего дома или в любом месте своего округа - до сих пор ограничение составляло 5 километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группам до 6 человек теперь разрешено встречаться как в помещении, так и на улице, с соблюдением дистанции в 2 метра.

Кроме того, до 25 человек смогут присутствовать на похоронах.

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Библиотекам также позволили поэтапное открытие.

С 29 июня ограничения на поездки будут в Ирландии полностью отменены.

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на утро 9 июня в мире коронавирус обнаружили у 7 199 306 человек, из них 408 734 умерли и 3 536 274 выздоровели.

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Ирландия, Коронавирус, Covid-19.
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