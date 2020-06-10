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В Евросоюзе хотят запретить рутинное использование антибиотиков на фермах

В Евросоюзе хотят запретить рутинное использование антибиотиков на фермах
15:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости мира:Обновленное законодательство ЕС,будет запрещать любое рутинное использование антибиотиков на фермах, включая все виды профилактического лечения животных.

Новое законодательство ЕС, которое вступает в силу 28 января 2022 года, будет запрещать любое рутинное использование антибиотиков на фермах, включая все виды профилактического лечения животных, сообщает портал Poultry world.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые руководящие принципы по использованию антибиотиков на фермах, в которых рекомендуется прекратить использование антибиотиков для групповой профилактики.

Однако остаются страны, например, США, которые выступают против такого запрета ЕС на антибиотики.

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Украина же наоборот, поддерживает запрет на использование профилактического антибиотика, и добровольно, без всяких законодательных норм - движется в направлении производства "чистых" продуктов питания.

Наиболее ответственные в этом плане, пожалуй, производители курятины и яиц, по причине своей экспортоориентированности.

Будучи крупным мировым трейдером и экспортируя свою курятину в более, чем 80 стран мира - отечественная компания МХП (Наша Ряба) самостоятельно инициировала запрет антибиотиков для профилактики на всех своих птицефабриках.

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"Использование антибиотиков с целью профилактики заболеваний птицы было и есть запрещено в нашей компании. Мы не использовали и сейчас не используем препараты, которые определены ВОЗ как критически важные для медицины человека", - говорят в МХП.

Сейчас компания проходит аудит для возможности наносить на свою продукцию соответствующий знак "Без антибиотиков". Проверка качества продуктов должна была закончится несколько месяцев назад, но учитывая карантин была отсрочена.

Кроме МХП, аудит проходят и другие производители-экспортеры курятины и яиц. В "Союзе птицеводов" их обещают назвать в течение месяца.

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