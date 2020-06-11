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В Швеции - рекордное число новых случаев COVID-19

В Швеции - рекордное число новых случаев COVID-19
19:45 Сегодня Телеграф Украинская правда
За сутки на территории Швеции зафиксировали рекордные 1474 новые случаи заболевания COVID-19.

Швеция объявила о свой высокий ежедневный показатель новых коронавирусных инфекций в четверг -рекордные 1474 новые случаи заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным на четверг, общее число заразившихся достигло 48 300, хотя агентство общественного здравоохранения заявило, что рост числа смертей замедляется.

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Рост числа новых случаев заболевания "является прямым следствием увеличения числа обследований в регионах и выявление случаев заболевания с умеренными симптомами", заявила руководитель отдела микробиологии агентства Карин Тегмарк-Виселл.

"Это был медленный подъем, но теперь кажется, что эффект от увеличения тестирования становится очевидным", – сказала она.

Столкнувшись с растущей критикой со стороны оппозиции по поводу медленного увеличения тестирования, правительство на прошлой неделе пообещал выделить еще 5,9 миллиарда крон ($639 миллионов) на увеличение тестирования и расширения отслеживания контактов по всей стране.

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Смертность в Швеции, вызванная коронавирусной болезнью, постепенно снизилась с пиковых уровней в середине апреля, когда умирали до 100 человек в день; в начале июня семидневный средний показатель достиг 37 в день.

Агентство сообщило о 19 новых смертей в четверг, общая смертность возросла 4814 - во много раз выше на душу населения, чем в соседних северных странах, но ниже, чем в наиболее пострадавших частях Европы, включая Испанию, Великобританию и Италию.

Тестирование достигло рекордных 49 200 на прошлой неделе, по сравнению с 36 500 на предыдущей неделе, сообщило агентство.

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Швеция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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