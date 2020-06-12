В Словакии бывший ученик ворвался в школу и устроил резню

В Словакии в городе Врутки бывший ученик ворвался в школу, убил замдиректора и напал на детей в классе.

В словацкой школе города Врутки произошла резня - бывший ученик явился в заведение с ножом. В результате нападения погиб заместитель директора школы.

Об этом сообщает словацкое издание SME.

"В результате инцидента в школе на улице Штефаника в городе Врутки погибли 2 человека, а еще 2 детей и 2 взрослых были ранены. Нападение с ножом совершил бывший ученик этой школы - полиция его застрелила", - говорится в сообщении.

Нападавший был застрелен примерно в 200 метрах от школы. Он силой ворвался в школу около 10 утра. Среди погибших, таким образом, сам нападавший, и заместитель директора школы, который скончался от ран после инцидента.

Сообщается, что полиция уже взяла ситуацию под контроль.

Как сообщалось, в Киеве трое мужчин подошли к врачу и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.