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В Словакии бывший ученик ворвался в школу и устроил резню

В Словакии бывший ученик ворвался в школу и устроил резню
08:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В Словакии в городе Врутки бывший ученик ворвался в школу, убил замдиректора и напал на детей в классе.

В словацкой школе города Врутки произошла резня - бывший ученик явился в заведение с ножом. В результате нападения погиб заместитель директора школы.

 Об этом сообщает словацкое издание SME.

"В результате инцидента в школе на улице Штефаника в городе Врутки погибли 2 человека, а еще 2 детей и 2 взрослых были ранены. Нападение с ножом совершил бывший ученик этой школы - полиция его застрелила", - говорится в сообщении.

Нападавший был застрелен примерно в 200 метрах от школы. Он силой ворвался в школу около 10 утра. Среди погибших, таким образом, сам нападавший, и заместитель директора школы, который скончался от ран после инцидента.

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Сообщается, что полиция уже взяла ситуацию под контроль.

Как сообщалось, в Киеве трое мужчин подошли к врачу и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.

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Словакия, Врутки.

Автор:

Телеграф
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