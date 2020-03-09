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Сделала замечание: В России полицейский, лопавший шарики, избил учительницу

Сделала замечание: В России полицейский, лопавший шарики, избил учительницу
17:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В России полицейский избил женщину. которая помешала ему лопать воздушные шарики.

В селе Дульдурга (Забайкальский Край) полицейский избил учительницу, которая помешала ему лопать воздушные шарики во время праздника в сельском кафе.

Об этом прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов сообщил изданию "Чита.ру".

По данным следствия, 5 октября 2019 года учителя отмечали День учителя в кафе "Золотой дракон". В это время в соседнем кафе полицейские праздновали День работников уголовного розыска, но потом переместились в "Золотой дракон". Там один из сотрудников МВД стал лопать воздушные шарики.

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Как рассказал прокурор Иванов, в какой-то момент одна из учительниц сделала полицейскому замечание и попросила оставить шарики в покое. Но когда женщина пошла на танцпол, сотрудник полиции нанес ей удар по лицу, схватил за волосы и потащил к выходу из кафе. При этом коллеги стража порядка не стали вмешиваться в ситуацию, а избиение остановили учителя.

В итоге напавший на учительницу полицейский сбежал из кафе, а потерпевшая поначалу не хотела писать заявление: она ждала, что ее обидчик извинится перед ней, но этого не случилось. В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").

Прокурор Иванов также отметил, что теперь на учительницу давят родственники напавшего на нее полицейского, руководство школы и районная администрация. Все они пытаются убедить женщину, что сотруднику МВД необходимо сохранить работу. "Лично я не вижу смысла сохранять карьеру сотруднику, который бьет граждан по таким малозначительным поводам, как замечание из-за шариков", - резюмировал Иванов.

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Кроме того, по его информации, сотрудники полиции дают ложные свидетельские показания в пользу коллеги. А сам он выстраивает линию защиты на том, что женщина якобы сама напала на него.

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Россия, Полиция, Нападение, Побои, Шарики.
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